Разработчик «Новичка» принес извинения Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным, добавив, что посвятил жизнь борьбе против применения ядов.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил с 1995 года проживающий в США химик в интервью телекомпании «Дождь».

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов. Мирзаян пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный.

По его мнению, ситуация с невозможностью написать слова на доске, которую описывал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам — молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Ранее власти Германии заявили, что Навального отравили: эксперты нашли в его организме следы вещества из группы «Новичок». Россия затребовала у Берлина данные экспертиз, но до сих пор их не получила. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неподобающим отношение немецких властей к российским официальным запросам.