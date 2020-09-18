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Медведь разгромил пасеку под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JD Fahey / Attribution License

Медведь разорил пасеку и разгромил бытовку в деревне Кандинка Томского района, об этом сообщил в пятницу районный охотовед Сергей Кустов.

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«Начиная с июня медведь пугал дачников, а недавно разорил пасеку – разломал девять ульев. Кроме того, он устроил погром в бытовке: разорвал подушки с фуфайками и даже откусил носик у ручного умывальника», – сказал Кустов «Интерфаксу».

По словам охотоведа, медведь опасен для дачников и грибников, поэтому было принято решение об отстреле животного. Охотники устроят засаду на месте пасеки.

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