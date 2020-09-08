Медведь прибежал на шахту в Кузбассе

Житель Кемеровской области заснял медведя, бегающего по территории шахты «Увальная» в Кемеровской области, видео опубликовано в Instagram.

Косолапых в последнее время часто видят в разных районах Кузбасса — в Прокопьевском, Гурьевском, окрестностях Междуреченска.

Шахта «Увальная» находится в 20 километрах от Новокузнецка. В комментариях уточнили, что медведь бегал в зоне погрузки, а затем направился в сторону лесополосы.

«Случаев выхода медведей к людям не больше, чем в предыдущие годы. Медведи выходят осенью на запах. Их привлекают свалки и неубранные пищевые отходы после пикников в лесу. Они ищут еду», — цитирует издание«Сибдепо» представителя департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.