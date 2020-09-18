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Водители выбрали самые нужные опции в автомобиле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Покупатели автомобилей ценой до 1,5 миллиона рублей в числе самых нужных опций назвали кондиционер, в более дорогих — автопилот, также водители мечтают об опции «никаких поломок», сообщается в результатах опроса «Авто.ру».

Покупатели машин ценой до 1,5 миллиона рублей среди «опций мечты» называли кондиционер или климат-контроль, «зимний пакет» (подогрев руля, ветрового стекла, сидений), камеры заднего вида или кругового обзора.

В машинах стоимостью до 2,5 миллиона рублей автомобилисты хотели бы иметь автопилот и другие помощники управления (ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе), «зимние опции», панорамную крышу или люк.

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В дорогих автомобилях покупатели хотели бы получить автопилот, кресла с функцией массажа, панорамная крыша, камеры кругового обзора и «топовая» оптика.

Также автомобилисты мечтают об опции «никаких поломок», о крыльях — чтобы летать над пробками, и даже о пулеметах «как у Джеймса Бонда». Некоторым очень хочется иметь личного водителя и мощный мотор.

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