Запах нового авто запретят

Запах салона нового автомобиля, который так нравится многим, образован коктейлем летучих соединений. Однако власти собираются запретить компоненты, так как они вызывают аллергию.

Чаще всего запах в салоне образуется из восьми компонентов: ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Они могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции, в частности, чихание, зуд слизистой, головокружение, вялость, тошноту, головные боли, пишет Autocar.

Эти летучие органические соединения (ЛОС) никуда не испаряются и всё время циркулируют в кабине: когда салон нагревается, ЛОС поднимаются в воздух, когда остывает, они снова в буквальном смысле впитываются в поверхности. И этот цикл может продолжаться очень долго, отметил генеральный директора испытательной компании Emissions Analytics Ник Молден.

О проблеме запаха в салоне нового автомобиля чаще всего говорили покупатели азиатских стран. В Южной Корее с 2007 года введен стандарт на максимально допустимое содержание ЛОС в автомобилях, аналогичные инициативы есть в Японии и даже в России. В июле 2021 года в Китае тоже начнет действовать стандарт на количество ЛОС.

Европейская экономическая комиссия ООН разработала обновленное руководство по стандарту качества воздуха в салоне новых автомобилей. Пока оно не принято ни одной страной.