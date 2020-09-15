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Запах нового авто запретят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запах салона нового автомобиля, который так нравится многим, образован коктейлем летучих соединений. Однако власти собираются запретить компоненты, так как они вызывают аллергию.

Чаще всего запах в салоне образуется из восьми компонентов: ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Они могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции, в частности, чихание, зуд слизистой, головокружение, вялость, тошноту, головные боли, пишет Autocar.

Эти летучие органические соединения (ЛОС) никуда не испаряются и всё время циркулируют в кабине: когда салон нагревается, ЛОС поднимаются в воздух, когда остывает, они снова в буквальном смысле впитываются в поверхности. И этот цикл может продолжаться очень долго, отметил генеральный директора испытательной компании Emissions Analytics Ник Молден.

О проблеме запаха в салоне нового автомобиля чаще всего говорили покупатели азиатских стран. В Южной Корее с 2007 года введен стандарт на максимально допустимое содержание ЛОС в автомобилях, аналогичные инициативы есть в Японии и даже в России. В июле 2021 года в Китае тоже начнет действовать стандарт на количество ЛОС.

Европейская экономическая комиссия ООН разработала обновленное руководство по стандарту качества воздуха в салоне новых автомобилей. Пока оно не принято ни одной страной.

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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅