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Компания новосибирцев застряла на острове из-за шторма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания новосибирцев вечером в четверг застряла на острове Тань-Вань в Обском море из-за шторма, потребовалась помощь спасателей, сообщила в пятницу Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

«Компания из шести взрослых мужчин отдыхала на острове. Поняв, что погода испортилась, начался дождь, поднялись сильные (выше метра) волны и ветер, мужчины решили вернуться на берег», – сказано в сообщении МАСС.

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У мужчин была с собой лодка, первым рейсом на берег в сторону Софийской улицы доставили вещи и одного человека. Четверо остались на острове, хозяин лодки пытался вернуться за ними, но попал на сильную волну.

«Лодка опрокинулась недалеко от берега. Мужчина, находившийся в спасательном жилете, выплыл к берегу, перевёрнутая лодка уплыла в неизвестном направлении. Оказавшиеся на берегу рыбаки помогли мужчине дозвониться до спасателей и попросить о помощи», – сообщили спасатели.

В условиях сильных волн и плохой видимости спасатели добрались до острова и доставили на берег четверых оставшихся там мужчин. Двое из них – приезжие из другого города. Операция по спасению заняла в общей сложности почти два часа.

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