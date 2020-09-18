Покупка валюты в России побила рекорд

Жители России побили трехлетний рекорд по объему покупки валюты. Люди опасаются неопределенности, вызванной коронавирусом и угрозой новых санкций, объяснили аналитики.

После падения курса рубля в 2020 году, жители России стали создавать себе подушку безопасности в долларах и евро. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более 2 тысяч долларов.

Если в феврале и марте люди, покупавшие валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов соответственно, то в июне показатели взлетели 607,2 миллионов соответственно. А в целом в июне россияне купили валюты на 1,9 миллиарда долларов. Июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Тренд на покупку валюты продолжается, но дальше он будет уже не столь массовым. Люди удовлетворили первичные потребности в резервах, и из-за падающих доходов вкладывать в валюту уже может быть просто нечего, сообщил изданию главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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Однако сейчас идет плавная девальвация рубля, которая может ускориться в любой момент, поэтому не исключены дальнейшие крупные покупки валюты, считает, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Между тем, главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов призывает не драматизировать ситуацию. Интерес к валюте он связывает с реализацией отложенного спроса. Граждане стали более грамотными и опытными после предыдущих кризисов и продают валюту при высоком курсе доллара, а покупают при укреплении рубля, подчеркнул он.