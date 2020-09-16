Расходы из-за COVID покроют резким повышением акцизов на сигареты

Министерство финансов предложило увеличить в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, чтобы компенсировать рост расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2 359 рублей за 1 000 штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, сообщает РБК со ссылкой на Минфин. Документ уже одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании кабмина.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — пояснил представитель министерства.

В России с 1 января 2020 года повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Ставка для сигарет была поднята на 4% — до 1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук.

Также увеличились акцизы на сигары, нагревательный табак, электронные системы доставки никотина и другие изделия.