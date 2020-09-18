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Военные вышли на поиски бесследно пропавшего ребенка в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Денис Винокуров, пресс-служба ГУ ФСИН по Новосибирской области

Военные вышли на поиски семилетнего мальчика в Иркутской области, присоединившись к полиции и волонтерам. Мальчик в субботу, 12 сентября, ушел в школу и не вернулся, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ребенок ушел в школу в субботу утром, но после уроков домой не вернулся. Не пришел малыш и к вечеру. Встревоженные родители отправились в полицию, к поискам приступили немедленно. В розыске задействовали полицейских и следователей, почти сразу к ним присоединились волонтеры.

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Люди обследовали более 100 заброшенных домов, ферм, чердаков, подвалов, озеро и лесной массив. Опрошено около 1,5 тысячи человек, сообщило региональное СУ СК РФ. Тайгу прочесывают с поисковыми собаками, с воздуха лес исследуют с помощью беспилотников.

В поселке о пропаже ребенка постоянно транслируется голосовое вещание. Но мальчика найти так не смогли. В четверг к поискам малыша подключились военнослужащие. Дома ребенка ждут мать, отчим и младшая сестра.

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