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Иркутяне обнаружили ядовито-зеленый ручей

Источник:
Sibnet.ru
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Жители микрорайона Топкинский города Иркутска обнаружили ручей с водой ядовито-зеленого цвета. Необычной расцветкой водоема заинтересовалась Байкальская природоохранная прокуратура.

Видео ручья с водой ядовито-зеленого цвета появилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи Сети возмутились состоянием экологии в городе, другие отнеслись к произошедшему с юмором, вспомнив героев популярного мультфильма. «Не наступите, черепашкой-ниндзя станете», — прокомментировали они.

Цвет воды заинтересовал природоохранную прокуратуру. Специалисты предположили, что в воду могло попасть вещество, использующееся при ремонте тепловых сетей и окрасить ручей в ярко-зеленый цвет. 

В четверг на место планируют приехать специалисты надзорного ведомства и мэрии, чтобы взять пробы воды на проверку, сообщила пресс-служба прокуратуры.

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