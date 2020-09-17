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Новую серию «Южного парка» посвятили пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели юмористического анимационного сериала «Южный парк» выпустят часовой эпизод, посвященный пандемии коронавируса, тизер серии опубликован на YouTube.

В описании серии «Южного парка» говорится, что Рэнди приходится смириться с пандемией, которая доставляет жителям Южного парка много проблем. Дети с радостью отправляются в школу, где все становится другим: им приходится сидеть на занятиях в масках, быть отделенными друг от друга пластиковыми экранами, а вместо учителя слушать полицейского.

Эпизод о пандемии стане самым длинным в истории мультфильма по хронометражу, он будет длится час. Премьера серии состоится 30 сентября.


Тема: Распространение коронавируса
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