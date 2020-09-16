Водителя беспилотного Uber обвинили в убийстве за ДТП

Оператору беспилотного автомобиля компании Uber, который в 2018 году насмерть сбил человека, предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, сообщила прокуратура штата Аризона (США).

ДТП произошло в марте 2018 года. Это первый подобный случай в истории. Беспилотный автомобиль Volvo сбил неожиданно вышедшую на дорогу велосипедистку, которая позже скончалась в больнице.

По версии полиции, аварии можно было избежать, если бы оператор беспилотного автомобиля не отвлекся на просмотр телешоу в мобильном телефоне.

Обвинения предъявлены 46-летней Рафаэле Васкес. Она вины не признает. Судебные слушания назначены на 11 февраля 2021 года.

Uber закрыл проект в Аризоне, а власти штата запретили проводить компаниям тестирование беспилотных автомобилей на общедоступных трассах.