Эксперты сравнил «Армату» с аналогами из Кореи и Японии

Военные эксперты составили список танков четвертого поколения, новейший российский танк Т-14 «Армата» они посчитали достойным представителем этого типа.

В опытной или войсковой эксплуатации находятся три танка четвертого поколения. Речь идет о российской «Армате», японском Type 10 и южнокорейском K2 Black Panther.

«В танке применена инновационная компоновка с бронекапсулой для экипажа, а также дистанционная система управления огнем, что повышает его живучесть на поле боя. Рассматривается возможность установки на танк 152-мм орудия, которое значительно улучшит огневую мощь "Арматы" и расширит ее преимущества перед западными конкурентами», — говорится в публикации.

Автор материала обращает внимание на использование динамической брони и активной защиты, а также на особенности вооружения танка.

«Основное орудие танка и система управления огнем "Калина" позволяют использовать специализированные боеприпасы, которые относятся к числу самых мощных в мире, и дают "Армате" возможность поражать широкий спектр целей — от укрепленных бункеров до позиций пехоты. Также ожидается, что платформа будет иметь расширенные возможности противовоздушной обороны», — сообщается Military Watch.

Японский танк четвертого поколения Type 10 является легкой платформой с новым орудием, рассчитанным на боеприпасы местного производства и стандарта НАТО. Также танк может стрелять специально разработанными бронебойными снарядами.

Небольшой вес Type 10 дает возможность использовать его в любой точке Японии. При этом танк ценится за сменные бронепанели, позволяющие легко их обновлять по мере необходимости. Кроме того, специалисты отмечают высокую ситуационную осведомленность экипажа на поле боя.

Южнокорейский танк K2 Black Panther создан на базе платформы K1 1980-х годов, которая была основана на американском M1 Abrams, хотя и имела некоторые отличия.

Сильной стороной K2 Black Panther является эффективное сочетание продвинутой композитной и динамической брони и системы активной защиты. Танк вооружен 120-мм пушкой, которая, благодаря углу возвышения, позволяет использовать K2 в качестве мобильной артиллерийской установки, и двумя крупнокалиберными пулеметами.