Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свою задачу и свое место, для этого используют макет лодки из бревен. Акцент делают на взаимодействие подразделений.

В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, десант занимает условный плацдарм. На каждого военнослужащего приходится около 30 килограммов груза, большая часть которого состоит из оружия и боеприпасов.

Также отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы раскрыть и предотвратить действия противника и избежать высадки основных сил противника на берег, подчеркнуло Минобороны.