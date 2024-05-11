НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Источник:
Sibnet.ru
204 0

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свою задачу и свое место, для этого используют макет лодки из бревен. Акцент делают на взаимодействие подразделений.

В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, десант занимает условный плацдарм. На каждого военнослужащего приходится около 30 килограммов груза, большая часть которого состоит из оружия и боеприпасов.

Также отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы раскрыть и предотвратить действия противника и избежать высадки основных сил противника на берег, подчеркнуло Минобороны.

Еще по теме
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
ВСУ пополнит «армия заключенных»
НАТО предрекли распад после завершения конфликта на Украине
Парад Победы под снегом. ФОТО
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Собчак сравнила костюмы женщин‑депутатов с нарядами на Met Gala
Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Обсуждение (0)
Картина дня
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
Путин назначил Мишустина премьером
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
23
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
16
Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением