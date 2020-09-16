Атомный космобуксир «Нуклон» разработают в России

«Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год», — приводит РИА Новости слова Блошенко.

Говоря о программе полета «Нуклон», исполнительный директор отметил, что «это будет не просто тестовый старт с "черным ящиком", а сразу полноценная научная программа».

На первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон).

«У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке — спутнику Юпитера и его исследованию», — сказал Блошенко.

По конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности — способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки.