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Ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Обнаруженный в атмосфере Венеры фосфин может иметь биологическое происхождение, этот газ, считающийся маркером жизни, нашли ученые из Великобритании и США.

Фосфин — это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

Этот газ в атмосфере Венеры обнаружили ученые Кардиффского и Массачусетского технологического университетов с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард, цитирует РИА Новости источник, знакомый с исследованием.

В то же время обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом пока ученые не смогли найти способов небиологического происхождения газа, отметил собеседник агентства.

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Информацию об открытии обнародуют в ходе онлайн-пресс-конференции, после чего появится публикация в Nature.

Это не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в научном журнале «Астрономический вестник» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13». На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако большинство ученых отнеслись к этой работе скептически.

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