МИД России призвал Apple не потакать властям Украины

Требование Службы безопасности Украины (СБУ) к Apple удалить из украинского сегмента App Store приложения российских СМИ свидетельствует об игнорировании Киевом международных обязательств в области соблюдения свободы слова, заявила официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

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По ее словам, «этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений».

«Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова», — отметила Захарова.