НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

МИД России призвал Apple не потакать властям Украины

Источник:
ТАСС
120 1
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Требование Службы безопасности Украины (СБУ) к Apple удалить из украинского сегмента App Store приложения российских СМИ свидетельствует об игнорировании Киевом международных обязательств в области соблюдения свободы слова, заявила официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина арестовала 65 российских самолетов

По ее словам, «этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений».

«Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова», — отметила Захарова.

Еще по теме
Эксперты рассказали об отказе Германии от «Северного потока-2»
Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне
США испугались «опасного сближения» России и Китая
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России призвал Apple не потакать властям Украины
•
Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне
•
Эксперты рассказали об отказе Германии от «Северного потока-2»
•
Фильм Кончаловского получил приз жюри Венецианского фестиваля
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири
Сибирь 13.09.2020 14:38
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
Сибирь 12.09.2020 09:37
Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона
Сибирь 12.09.2020 06:56
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Самое популярное
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3604
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
3517
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3141
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3019
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России призвал Apple не потакать властям Украины
•
Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне
•
Эксперты рассказали об отказе Германии от «Северного потока-2»
•
Фильм Кончаловского получил приз жюри Венецианского фестиваля
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
61
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
36
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
35