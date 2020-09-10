Украина арестовала 65 российских самолетов

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, совершивших полеты в Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму

В прокуратуре напомнили, что начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов над «временно оккупированной территорией». Официально Киев запретил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.

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Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет действие украинских властей «агрессивными» и «кислотными». «Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется», — сказал он.