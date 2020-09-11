Бедность испугала сибиряков сильнее коронавируса

Жители Сибири чаще других в стране отказываются ходить в рестораны и кафе, но не из-за боязни заразиться коронавирусом. Согласно опросам инфекция не так пугает сибиряков, как финансовая несостоятельность, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Специалисты провели опрос и выяснили, что 46% респондентов в России уже успели попутешествовать после отмены карантина, а 39% респондентов заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, и только 18% — из-за боязни заразиться коронавирусом.

Сибиряки оказались одними из лидеров среди других макрорегионов страны в части отказа от посещения кафе и ресторанов из-за необходимости экономить деньги – так утверждали более трети респондентов (35%). При этом 26% опрошенных заявили, что не ходили в кафе и рестораны и до пандемии – это самый высокий показатель среди других округов РФ.

Почти треть опрошенных сибиряков (28%) не ходят в кино, театры и на спортивные соревнования из-за нехватки денег, и только 5% потому, что боятся заразиться «короной».

При этом 34% респондентов полагают, что карантин опаснее самого вируса, а ограничения не надо было вводить и раньше.

Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Московского региона (35%) и Сибири (34%). 32% жителей СФО исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий подобных мер