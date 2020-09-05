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Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Наиболее ощутимый рост цен обычно происходит осенью. В этом году реальная инфляция дала о себе знать раньше — из-за пандемии и падения рубля. Но и сезонное удорожание жизни не отменяется. Экономисты рассказали Sibnet.ru — как изменятся цены на продукты, лекарства и электронику в конце года, и на что ожидается самое серьезное повышение цен. 

Осенью на простые жизненные и бытовые потребности в России тратят больше. Продукты и некоторые другие товары дорожают из-за завершения сбора урожая и повышающихся транспортных расходов. Также дороже обходятся услуги ЖКХ — за счет большего потребления электроэнергии и газа.

На сколько подорожают продукты в 2020 году?

В этом году осенью стоит ожидать инфляции в среднем на 5-10% почти по всем категориям продуктов – от муки и хлеба до чая и кофе, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Девальвация рубля сказывается на всех производителях продуктов питания, так как везде есть импортная составляющая. В сельском хозяйстве – это импортные добавки в корма и ветпрепараты, в обрабатывающей промышленности – различные консерванты и упаковка. А импортная продукция растет, так как завозится из-за границы, например, чай или кофе», — прокомментировал эксперт.

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Но есть и более оптимистичные прогнозы. Так, директор Центра конъектурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что продукты подорожают в рамках традиционной инфляции в районе 4%. При этом сильно повышать цены в условиях высокой конкуренции и неплатежеспособного населения не получится, иначе товар не распродадут.

«К октябрю сойдет отечественная плодоовощная продукция и приедет иностранная, начнут цены повышаться», — полагает Остапкович.

Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Воронов добавляет, что в связи с птичьим гриппом в Омской области в Сибири вырастет цена на куриное мясо. «А следом и вся мясная продукция поднимется в цене. На сколько — неизвестно. Зависит от того, как тормознут эпидемию», — говорит он.

А что с одеждой и смартфонами?

Эксперты считают, что из промышленных товаров, вероятнее всего, подорожают одежда и обувь, а также косметика и аксессуары — в среднем на 15%. Также — из-за использования импортных материалов.

Сигал приводит пример школьной формы. К этому учебному году она подорожала в среднем на 35-40%, несмотря на то, что шьется на отечественных фабриках — они используют импортные ткани.

«Больше всего вырастут в цене лекарства, так как порядка 70% лекарственных препаратов в РФ — завозные», — считает эксперт. По его прогнозам, цены на них вырастут на 20-25%.

Цены на смартфоны и ноутбуки увеличатся на 10-12% за год. «Курс валюты мало предсказуемый, сейчас стабилизация, но что будет к концу года, непонятно. Риски возрастают, и это закладывается в контрактные цены», — поясняет доцент кафедры экономической теории ЭФ НГУ Владимир Клисторин.

Сфера услуг тоже подорожает?

Инфляция коснется и сферы услуг, они вырастут в цене на 5-7% — это связано с ростом затрат бизнеса. Например, услуги ЖКХ дорожают не только для населения, но и для организаций, а выручка коммерческих компаний восстанавливается после пандемии очень медленно. Следовательно, потери будут восполняться за счет повышения стоимости.

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По словам Сигала, это означает и рост стоимости билетов в кино, и услуг фитнеса, салонов красоты. 

Что касается общепита, то эта сфера сейчас крайне чувствительна к изменению спроса, поэтому рестораны и кафе, скорее всего, будут повышать цены очень деликатно.

«Отличие 2020 года в плане роста цен в том, что бизнес будет вынужден компенсировать потери через увеличение цен. Это последствие пандемии и локдауна (изоляции), когда отрасли потеряли большую часть выручки. Дополнительный фактор – девальвация рубля, которая в текущем году особенно заметна в сравнении с предыдущими периодами», — резюмирует первый вице-президент «Опоры России». 

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