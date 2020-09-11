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Новые кадры из «Аватара 2» с Сигурни Уивер стали спойлером фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из филмьа

Продюсер «Аватара 2» Джон Ландау опубликовал новые кадры со съемок фантастического фильма, намекнув на сюжет и героев.

На опубликованных снимках изображена актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в первой части доктора Грэйс Огустин, главу программы «Аватар». На первом кадре она под водой в специальном костюме, на втором — в бассейне с шариками.

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«Сигурни никогда не уклонялась от боевых сцен. Здесь она исполняет одну из ролей сиквела»— подписал Ландау под фото.

Фанаты «Аватара» удивились такому спойлеру, поскольку не ожидали появления актрисы в проекте. Поклонники франшизы предположили, что в новом фильме Сигурни Уивер станет частью народа на'ви.

Выход фильма «Аватар 2» запланирован на 16 декабря 2021 года.

Во второй части фильма Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли.

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