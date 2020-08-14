Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре

Фотографии биолаборатории землян на Пандоре изнутри и снаружи опубликовали в официальном Twitter-аккаунте «Аватара».

На одном из кадров внутри лаборатории оказался и режиссер фильма Джеймс Кэмерон. «@JimCameronт (Кэмерон) изучает биолабораторию High Camp перед началом съемок», — говорится в подписи к фото.

From the set of the sequels: @JimCameron studies the High Camp Bio Lab set before that day’s filming. pic.twitter.com/iPQ3miInF4 — Avatar (@officialavatar) August 12, 2020

Ранее Кэмерон показал съемочной группе три сцены из второй части «Аватара» с почти готовыми визуальными эффектами, создатели фильма пообещали вскоре поделиться ими со зрителями.

And a wide shot of the lab: pic.twitter.com/asec9R2jfj — Avatar (@officialavatar) August 12, 2020

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года. Во второй части фильма Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.