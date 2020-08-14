НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре

Источник:
Sibnet.ru
419 1
Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Фотографии биолаборатории землян на Пандоре изнутри и снаружи опубликовали в официальном Twitter-аккаунте «Аватара».

На одном из кадров внутри лаборатории оказался и режиссер фильма Джеймс Кэмерон. «@JimCameronт (Кэмерон) изучает биолабораторию High Camp перед началом съемок», — говорится в подписи к фото.

Ранее Кэмерон показал съемочной группе три сцены из второй части «Аватара» с почти готовыми визуальными эффектами, создатели фильма пообещали вскоре поделиться ими со зрителями.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года. Во второй части фильма Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Еще по теме
Возобновлена работа над новым «Ведьмаком»
Лучшие детективные сериалы: за дело берутся гении
Озвучено название третьего «Человека-паука»
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых людей
•
Золотовалютные резервы России выросли до рекордного уровня
•
Прожиточный минимум в России поднимут на 625 рублей
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дожди прекратятся в выходные в Новосибирске
Сибирь 14.08.2020 11:46
S7 Airlines займется перевозкой грузов и почты
Сибирь 14.08.2020 11:40
Молния убила пастуха в Красноярском крае
Сибирь 14.08.2020 11:22
Слет нудистов под Новосибирском собрал рекордное количество участников
Сибирь 14.08.2020 10:52
Самое популярное
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4917
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
4475
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
3980
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3892
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых людей
•
Золотовалютные резервы России выросли до рекордного уровня
•
Прожиточный минимум в России поднимут на 625 рублей
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
54
Лукашенко призвал протестующих найти работу
36
Медведев объяснил создание «суверенного интернета»
28
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter