Путин поручил найти работу уволенным россиянам

Острый этап экономического кризиса в России остался позади, однако безработица остается на «достаточно высоком уровне», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что ситуация на рынке труда из-за пандемии коронавируса остается напряженной, люди оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. В этой связи для правительства приоритетной задачей является восстановление занятости в экономике.

Путин поручил кабмину восстановить показатели занятости до зафиксированного докризисного уровня к концу 2021 года. Он напомнил, что сейчас безработица превышает 6% экономически активного населения, тогда как полтора года назад показатель составлял 4,7%.

Согласно данным Росстата, на конец июля в России было 4,7 миллиона безработных. Их численность с начала года увеличилась на 1,2 миллиона человек. Кроме этого, количество вставших на учет в службах занятости россиян выросло сразу в пять раз — до 3,3 миллиона.