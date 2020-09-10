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Путин поручил найти работу уволенным россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Острый этап экономического кризиса в России остался позади, однако безработица остается на «достаточно высоком уровне», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что ситуация на рынке труда из-за пандемии коронавируса остается напряженной, люди оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. В этой связи для правительства приоритетной задачей является восстановление занятости в экономике.

Путин поручил кабмину восстановить показатели занятости до зафиксированного докризисного уровня к концу 2021 года. Он напомнил, что сейчас безработица превышает 6% экономически активного населения, тогда как полтора года назад показатель составлял 4,7%.

Согласно данным Росстата, на конец июля в России было 4,7 миллиона безработных. Их численность с начала года увеличилась на 1,2 миллиона человек. Кроме этого, количество вставших на учет в службах занятости россиян выросло сразу в пять раз — до 3,3 миллиона.

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Топ комментариев

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Nik3316

Росстат это та еще организация...

ifhbrjd

Да вы чо! Государство нам никогда не врет! Это все Госдеп!