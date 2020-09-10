Надругавшийся над ребенком подросток отправится в колонию на Алтае

Подросток в Алтайском крае, надругавшийся над восьмилетней девочкой, на шесть лет отправится в колонию, сообщает СУ СК региона.

Уточняется, что инцидент произошел в Рубцовске прошлым летом. 14-летний подросток применив насилие надругался над восьмилетней девочкой.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные отношении лица не достигшего 14-летнего возраста»).

Подростка признали виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.