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Роспотребнадзор Бурятии перечислил самые опасные для детей продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://pixabay.com/ru/users/stocksnap-894430/ / Pixabay License

Родители, слишком рано приучающие детей ко «взрослой» пище, обрекают ребенка на негативные последствия для его организма. О перечне наиболее вредных для детей продуктов сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

«Изменение рациона может и не стать проблемой, если вся семья соблюдает правила здорового питания. В другом случае – последствия для неокрепшего организма неизбежны», — объяснили специалисты ведомства.

По информации центра гигиены и эпидемиологии, детей от трех до семи лет можно кормить жареными блюдами с корочкой. Но не чаще одного раза в неделю. В целом, продукты рекомендуется лишь слегка обжаривать, а до готовности доводить в духовке. Но лучше отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или в духовке.

Мясные и рыбные консервы, например, из сайры, давать ребенку нельзя. Исключение – красная рыба. Консервы из лосося и горбуши – хорошая основа для приготовления детских супов. Копчености также нежелательны. Это колбасы, мясо, а также продукты с высоким содержание жира и соли.

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Рекомендуется исключить из рациона ребенка пельмени, замороженные котлеты, куриные наггетсы, рыбные палочки в панировке, а также майонез, кетчуп и соусы на их основе.

Они содержат одни из самых распространенных аллергенов для детей из-за высокого содержания ароматизаторов, консервантов, жира.

Грибы, икру, сладкие газированные напитки также нельзя давать малышам. Сдобные булочки, пирожки и пирожные со сливочным кремом лучше исключить. Не стоит знакомить ребенка раньше времени с мармеладом, конфетами и шоколадом. В качестве десерта карапузу можно вручить выпечку с фруктовыми начинками без сахара, желе, или суфле.

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