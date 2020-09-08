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Суд оштрафовал иркутянина за покупку «шпионской зарядки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Иркутска заказал в интернете видеокамеру, закамуфлированную под зарядку для смартфона, а затем решил продать ее и попался правоохранительным органам. Мужчине предстоит выплатить штраф за незаконные действия, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что житель Иркутска в Сети приобрел специальное техническое средство, закамуфлированное под зарядное устройство для смартфона. На самом деле это был скрытая видеокамера со встроенным микрофоном. Предназначается устройство для скрытого сбора информации.

Возможно, камера так и осталась бы у мужчины, если бы не материальные трудности. Иркутянину срочно понадобились деньги, и он выставил устройство на продажу на одном из специализированных интернет-ресурсов. Там, в ходе мониторинга, его объявление попалось на глаза сотрудникам правоохранительных органов, и они быстро вышли на продавца.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации). Суд признал его виновным. Максимальная санкция этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Однако суд учел, что виновный полностью признал вину, и к тому же, впервые привлекался к уголовной ответственности. Судья вынес постановление о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!