Когда камера наблюдения становится разочарованием?

Камеры видеонаблюдения стали «модными», поэтому зачастую их покупают спонтанно, без конкретных целей и задач. В результате наступает разочарование. Почему наступает сожаление и как этого избежать?

Сэкономили или переплатили

Некоторые потребители уверены, что для организации домашней системы видеонаблюдения достаточно купить китайскую IP-камеру и установить ее в подходящем месте. Однако после запуска «системы» выясняется, что толку от нее мало. Разочарованный покупатель машет рукой на «детскую игрушку» и отказывается от своих планов.

Проблема в том, что для эффективного видеонаблюдения просто камеры недостаточно. Развертывание такой системы — процесс, требующий самых разных элементов. Например, камера будет эффективна только при наличии «облачного» или физического (для более продвинутых пользователей) хранилища для видео и качественного фирменного софта для смартфона.

Желание сэкономить само по себе похвально, однако в случае с домашним видеонаблюдением лучше ориентироваться на готовые «коробочные» решения от крупных компаний, пусть даже они несколько дороже. Пользователь в этом случае получит гарантированный результат с минимальной тратой времени и нервов.

Однако покупка дорогостоящей системы видеонаблюдения также может вызвать разочарование. На рынке много профессиональных решений с высокой стоимостью, но их возможности идентичны системам среднего бюджетного уровня. Выбор всегда должен быть адекватен задачам.

Выбор неправильных камер

Угол обзора объектива — ключевая характеристика камеры видеонаблюдения. Неправильный выбор камеры приведет к «слепоте» охранного устройства. Нужно помнить простое правило — чем меньше угол, тем больше детализация видео. При угле обзора более 90 градусов детализация падает, но камера охватывает максимальное количество пространства.

Выбирать камеру нужно после определения конкретных сценариев использования. Например, для слежения за калиткой на загородном участке потребуется камера с маленьким углом обзора и большим фокусным расстоянием. Только в этом случае владелец сможет нормально распознавать лица гостей на видео.

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Для мониторинга обстановки на участке в целом потребуется камера с мощной инфракрасной подсветкой — иначе действия злоумышленников в темноте на видео останутся незамеченными. Так, некоторые дешевые камеры имеют дальность ИК-подсветки в 10 метров, тогда как топовые решения «бьют» на 40 метров.

Еще одной частой ошибкой при установке уличного видеонаблюдения является недостаточное количество камер. В результате периметр незащищен, действия вандалов или злоумышленников невозможно зафиксировать. Вроде бы объект находится под наблюдением, но владелец разочарован. Ключевое правило — система видеонаблюдения должна легко масштабироваться.

Погоня за «качественным» видео

Маркетологи убедили пользователей, что чем больше мегапикселей в матрице камеры, тем выше качество изображения. Поэтому многие покупают камеры для видеонаблюдения, ориентируясь на этот технический показатель. Действительно, увеличение разрешения улучшает четкость и детализацию картинки.

Однако на практике качество изображения разных камер зависит от множества факторов, среди которых количество мегапикселей трудно назвать основным. На рынке есть устройства, которые записывают видео в отличном качестве, несмотря на невысокое разрешение. И множество обратных случаев — когда мегапикселей много, а видео больше похоже на брак.

Стоит помнить, что стандартного для современных камер видеонаблюдения разрешения 2МП достаточно для записи видео 1920x1080. Погоня за дополнительными мегапикселями приведет к тому, что у такой камеры будет хуже светочувствительность.

Куда важнее, чтобы камера эффективно работала в условиях недостаточной освещенности. Для этого стоит обратить внимание на паспортную светочувствительность устройства, которая измеряется в люксах. Чем меньше число, тем при более низкой освещенности камера сможет записывать объекты.