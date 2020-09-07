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Индия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / FAL

Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19 — 4,2 миллиона человек, следует из данных Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и Университета Джонса Хопкинса.

В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, — свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США 6,2 миллиона инфицированных, приводит РИА Новости данные Университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).

Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов(20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).

По данным Министерства здравоохранения, показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире, и постоянно снижается. Кроме того, только 0,5% пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, 2% — в отделениях интенсивной терапии и менее 3,5% получают кислородную поддержку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения, почти 876 тысяч человек скончались.

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