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Самолет совершил экстренную посадку в Братске из-за смерти пассажира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом Новосибирск-Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска Иркутской области в воскресенье, сообщила сенатор от Оренбургской области. По предварительным данным, причиной стала смерть женщины — гражданки другого государства.

Об экстренной посадке самолета сообщила на странице в Instagram сенатор Елена Афанасьева, летевшая тем же рейсом. Однако о причинах она не рассказала.

По предварительным данным, причиной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Но женщина скончалась еще до приземления, прибывшие медики констатировали смерть, пишет «Оренбург Медиа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, скончавшаяся пассажирка самолета была гражданкой другого государства. Ее тело забрал муж. Пассажиры самолета продолжили свой маршрут через несколько часов.

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