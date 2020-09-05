Усатый Ургант с автоматом спародировал Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках. Ургант появился в образе белорусского лидера в эфире Первого канала.

На видео Ургант появляется из-за кулис с игрушечным оружием и накладными усами, после чего решительно идет в сторону студии в сопровождении комика Дмитрия Хрусталева, который также держит в руке игрушечный автомат и наряжен в каску и бронежилет.

После выхода в студию телеведущий предлагает Дмитрию «занять позицию» и говорит, что все «крысы разбежались». В ответ коллега просит Урганта дать ему настоящий автомат. Нельзя. Было бы тебе 15 лет», — говорит ведущий.

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СМИ в августе опубликовали видео, где Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках в сопровождении вооруженного сына Николая. В другом ролике президент Белоруссии на вертолете облетел улицы с митингующими и назвал их «разбегающимися крысами».