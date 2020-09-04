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Мантуров пообещал скорое оживление российской экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Экономика России вернется к росту в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В текущем году ВВП России упадет на 4,8%.

«Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5%, к росту она вернется в течение следующего года», — приводит ТАСС слова Мантурова, сказанные им на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020.

Помощник президента России Максим Орешкин 31 августа заявил, что падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.

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Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП РФ в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился на 3,6%,

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