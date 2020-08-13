НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия стала чистым должником

Источник:
Sibnet.ru
346 2
Фото: © Sibnet.ru

Чистый государственный долг России вновь вышел на положительные значения на фоне коронавирусного кризиса, достигнув 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля 2020 года, такой вывод следует из данных статистики Минфина и Банка России.

В начале пандемии коронавируса, 1 апреля, депозиты федеральных органов управления составили рекордные 17 триллионов рублей. Федеральный госдолг при этом составлял 14,5 триллиона рублей. Объем активов превышал долги почти на 2,5 триллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%

К 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3—14,4 триллиона рублей. К 1 июля госдолг уже превышал депозиты на 1,55 триллиона рублей, приводит РБК данные федеральных ведомств.

Эксперты считают, что ситуация не угрожает стабильности бюджета, однако является «символическим последствием текущего кризиса». Он складывается из нескольких факторов — это и пандемия коронавируса, и падения цен на нефть, и рост бюджетных расходов на поддержку семей и бизнеса. Также на резервы повлияла сделка по покупке Сбербанка.




Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Грибы назвали защитой от коронавируса
Жителей Кузбасса оштрафуют за отсутствие маски в лесу
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
смотреть все
Экономика #Деньги #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия стала чистым должником
•
Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Седого дятла сфотографировали в Красноярском крае
Сибирь 13.08.2020 10:12
Новосибирские школьники половину недели будут учится онлайн
Сибирь 13.08.2020 09:50
МВД проверит информацию о «минировании» судов Новосибирска
Сибирь 13.08.2020 09:42
Огромная радуга порадовала новосибирцев утром
Сибирь 13.08.2020 09:36
Самое популярное
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5843
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5104
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4947
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4655
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия стала чистым должником
•
Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...

ponhik78

Батюшка походу кагора перебрал!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter