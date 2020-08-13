Россия стала чистым должником

Чистый государственный долг России вновь вышел на положительные значения на фоне коронавирусного кризиса, достигнув 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля 2020 года, такой вывод следует из данных статистики Минфина и Банка России.

В начале пандемии коронавируса, 1 апреля, депозиты федеральных органов управления составили рекордные 17 триллионов рублей. Федеральный госдолг при этом составлял 14,5 триллиона рублей. Объем активов превышал долги почти на 2,5 триллиона рублей.

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К 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3—14,4 триллиона рублей. К 1 июля госдолг уже превышал депозиты на 1,55 триллиона рублей, приводит РБК данные федеральных ведомств.

Эксперты считают, что ситуация не угрожает стабильности бюджета, однако является «символическим последствием текущего кризиса». Он складывается из нескольких факторов — это и пандемия коронавируса, и падения цен на нефть, и рост бюджетных расходов на поддержку семей и бизнеса. Также на резервы повлияла сделка по покупке Сбербанка.



