Обнародованы правила продажи «красивых» автомобильных номеров

Минэкономики подготовило и направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров через сайт Госуслуг.

Согласно документу, регионы будут самостоятельно выставлять «красивые» номера на аукционы, при этом пользователь сможет выбрать на сайте Госуслуг интересующий его номер и принять участие в торгах, пишет «Коммерсантъ».

Номера с одинаковыми цифрами и буквами, наподобие B111BB, будут самыми дорогими, базовая ставка по ним будет составлять 600 тысяч рублей. Регионы получат право десятикратно увеличивать или уменьшать базовую цену.

Начальная стоимость номеров с тремя одинаковыми цифрами будет значительно меньше. Например, номер 666 обойдется минимум в 150 тысяч рублей. Минимальная ставка будет у обычных номеров, среди которых пользователи смогут выбрать нужные им сочетания за 5 тысяч рублей.

В обычном порядке получить «красивый» номер станет невозможно, фактически их изымут для проведения аукционов. При покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придется заплатить аукционную цену в бюджет. Новые правила заработают с 2022 года.