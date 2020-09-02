НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Иностранцы устроили нелегальную охоту на редких птиц в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © СУ СК России по Иркутской области

Два иностранца приехали в Иркутскую область, чтобы поймать краснокнижных соколов для продажи за границей, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, мужчины приехали в Ольхонский район на территории Прибайкальского национального парка для охоты на хищных птиц семейства соколиные, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

При взаимодействии сотрудников ФСБ России, природоохранной прокуратуры и национального парка была составлена ориентировка на подозреваемых. Инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились иностранцы. Мужчины попытались скрыться с места преступления и избавиться от орудий лова, но были задержаны.

#Природа
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО

В автомобиле правоохранители нашли приспособления для отлова птиц, а на изъятых сотовых телефонах подозреваемых — видео и фото соколов. Кроме того, обнаружены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц.

Соколы, обитающие на территории Сибири, особо ценятся на Ближнем Востоке. Птиц покупают для соколиной охоты. Их стоимость может достигать сотен тысяч долларов. Жажда наживы заставляет иностранцев ехать в Сибирь для нелегальной охоты. Браконьеры наносят непоправимый ущерб популяции хищников. 

Региональное СУ СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). По ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Еще по теме
Новые правила охоты утвердили в России
Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае
Жуткое существо с резиновым носом попалось рыбакам
Птичий грипп в Омской области нарушил планы охотников
смотреть все
Жизнь #Звери #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Заявление Путина покажут на Генассамблее ООН
•
Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября
•
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
•
РЖД испытают поезда с искусственным интеллектом
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Умные остановки» появятся в Новосибирске к 2022 году
Сибирь 02.09.2020 17:09
Иностранцы устроили нелегальную охоту на редких птиц в Приангарье
Сибирь 02.09.2020 16:57
Kia после ДТП с троллейбусом врезался в здание
Сибирь 02.09.2020 14:43
Ветеринары Забайкалья ввели запрет на разведение свиней из-за чумы
Сибирь 02.09.2020 14:43
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
21111
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7469
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
5448
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4967
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Заявление Путина покажут на Генассамблее ООН
•
Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября
•
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
•
РЖД испытают поезда с искусственным интеллектом
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...

SimVoll

Да работяги уже почти все на "Дядю" пашут! А "Дяде" на повышения какого-то президента -"Во "!!! До лампочки!!!

a-n-atol

штанишки поддержать надо, исхудали бедняги