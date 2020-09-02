Иностранцы устроили нелегальную охоту на редких птиц в Приангарье

Два иностранца приехали в Иркутскую область, чтобы поймать краснокнижных соколов для продажи за границей, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, мужчины приехали в Ольхонский район на территории Прибайкальского национального парка для охоты на хищных птиц семейства соколиные, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

При взаимодействии сотрудников ФСБ России, природоохранной прокуратуры и национального парка была составлена ориентировка на подозреваемых. Инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились иностранцы. Мужчины попытались скрыться с места преступления и избавиться от орудий лова, но были задержаны.

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В автомобиле правоохранители нашли приспособления для отлова птиц, а на изъятых сотовых телефонах подозреваемых — видео и фото соколов. Кроме того, обнаружены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц.

Соколы, обитающие на территории Сибири, особо ценятся на Ближнем Востоке. Птиц покупают для соколиной охоты. Их стоимость может достигать сотен тысяч долларов. Жажда наживы заставляет иностранцев ехать в Сибирь для нелегальной охоты. Браконьеры наносят непоправимый ущерб популяции хищников.

Региональное СУ СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). По ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.