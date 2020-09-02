Ветеринары Забайкалья ввели запрет на разведение свиней из-за чумы

Ветеринарная служба в Забайкалье запретила фермерам, чьи хозяйства расположены в очагах заражения, разводить домашних свиней и покупать диких кабанов в течение года, сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора.

Африканская чума свиней вспыхнула в границах сел Укыр и Менза в июле. За это время ветеринары уничтожили более 1,2 тысячи животных. После того, как специалисты зафиксировали вспышку АЧС, был введен карантин.

#Репортаж Мини-пиги особого назначения: как живут «научные» свиньи

Во вторник карантин сняли. Но фермерам в течение шести месяцев запрещено вывозить свиней и мясо в другие районы и регионы, продавать и покупать друг у друга животных.

В течение года нельзя комплектовать хозяйства поголовьем свиней, а в свободных помещениях, где раньше содержались больные хрюшки запрещено разводить других животных и птиц. Также фермерам запретили в течение года разводить диких кабанов и завозить их из охотхозяйств.

Дикое животное можно будет завести не раньше чем через 12 месяцев и только при условии, что в радиусе 100 километров в течение года не было случаев заражения свиней АЧС.

По данным Россельхознадзора, фермеры Забайкальского края из-за АЧС понесли огромный экономический ущерб. Поэтому необходимо соблюдать требования ветеринаров для всех без исключения видов животных, чтобы случаев заражения больше не было.