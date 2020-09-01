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Отец Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Отец Виктора Цоя Роберт рассказал, что общался с режиссером Алексеем Учителем перед созданием фильма и дал согласие на съемку картины про своего сына, а информация о просьбе запретить ленту в прокате —  выдумка.

Издание «Газета.Ru» сообщило об имеющемся в распоряжении редакции письме, которое написали Владимиру Путину отец и сын музыканта Роберт и Александр Цой. Наследники творчества музыканта якобы попросили президента России запретить показ фильма «Цой», назвав его «пошлым зрелищем». 

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«Это выдумки», — цитирует ТАСС Роберта Цоя, комментирующего информацию о просьбе запретить фильм.

Роберт Цой отметил, что на этапе создания фильма Учитель консультировался с ним и спрашивал разрешения на съемки о его сыне. При этом отец музыканта не знает, каким будет сюжет картины.

«Почему-то много шума поднялось по этому поводу — я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?» — сказал Роберт Цой ТАСС.

Сюжет

Фильм расскажет о гибели музыканта, а именно о роковой автомобильной аварии на трассе Скола-Талси. В синопсисе фильма говорится о водителе автобуса, в который на своем «москвиче» врезался Цой.

В центре сюжета обычный мужчина Павел Шелест. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

Алексей Учитель:
«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений»


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