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Феномен рока: почему Цой жив?

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Фото: © group_kino_official, instagram.com/group_kino_official

«Перемен! Мы ждем перемен!» — эти строки стали последними, которые спел Виктор Цой на концерте в Лужниках 24 июня 1990 года. Совсем скоро, 15 августа, он погиб в ДТП, врезавшись в автобус. Прошло 30 лет, но песни Цоя остаются популярными даже среди тех, кто родился и вырос после ухода музыканта. В чем феномен основателя группы «Кино»?

Группа «Кино» (первоначальное название — «Гарин и Гиперболоиды») основана в 1981 году. Виктор Цой, как лидер коллектива, пел, играл на гитаре и был автором песен. Самые популярные песни рок-исполнителя — «Группа крови», «Пачка сигарет», «Когда твоя девушка больна», «Перемен».

Первопроходец рок-движения

«В жизни нашей страны Виктор Цой появился в нужный момент. Это как раз был конец 80-х. И его незатейливые, достаточно простые с точки зрения музыки и поэзии произведения, тем не менее, попадали прямо в цель», — поделился мнением с Sibnet.ru ректор Санкт-Петербургской консерватории, бас-гитарист группы «Меломаны» Алексей Васильев.

Васильев считает, что Цой —  первопроходец рок-движения в России. Именно поэтому его музыка оставила такой большой след в культуре. Во время «музыкального голодания» в советском союзе творчество группы «Кино» просто не могло остаться незамеченным.

Последний концерт в Лужниках

«Мы если говорим о рок-музыке, сейчас доступно все. В то время, когда Цой появился на советской сцене, ведь, честно говоря, с рок-музыкой то у нас было не очень. В основном все популярное нам показывали, интернета не было, пластиночки привозили с запада по одной штуке и далеко не все, что там издавалось... И на этом фоне, конечно, группа "Кино" — было нечто удивительное, совершенно ранее невиданное, и плюс такая мощная харизма. Конечно, это выстрелило. И до сих пор его помнят, как первопроходца», — сказал собеседник.

Харизма + Драйв = Успех

Васильев объясняет взрывную популярность Цоя его главным «оружием» — яркие тексты при очень простых аранжировках. И основным художественно-выразительным средством композиций — у Цоя были настроение, посыл энергии и харизма.

«Что касается текстов, это всегда врезалось в память, причем даже в независимости от того, вызывало это симпатию или нет. Это было в первую очередь ярко, в этом был драйв. Я думаю, драйв – он, наверное, и увлекал молодежь за собою и заставлял поверить в то, о чем пел Виктор Цой», — сказал музыкант. 

Фото: © instagram.com/group_kino_official

Рассуждая о феномене Цоя, он вспомнил шутку: «Если ты житель Петербурга, ты обязательно играешь в какой-нибудь рок-группе». Неизвестно, что было бы, если бы Виктор Цой родился в наше время, когда в каждом районе сотни рок-групп, добавил ректор консерватории. Каждому времени своей герой... 

Сегодня песни Цоя знает практически каждый, и для современных кавер-групп это удобный творческий материал, благодаря доступности. Во-первых, по словам Васильева, у песен «Кино» не слишком сложные музыкальные аранжировки, и знать три-четыре аккорда достаточно, чтобы их исполнить. Во-вторых, тексты Цоя о вечных ценностях: «Тех же самых перемен, как показывает жизнь, в общем-то ждут везде и всегда».

Виктор Цой о популярности:
«Скорее всего, это то состояние, когда тебя не только обожают и превозносят, но и уважают как творческую личность»

Спорное наследие

Наследие Цоя иногда не только позволяет заявить о себе молодым исполнителям, но и становится причиной конфликтов. Так, в 2019 году спор из-за песни «Кукушка»довел певиц Ольгу Кормухину и Полину Гагарину до суда. Кормухина утверждала, что аранжировка на песню была написана ей и композитором Алексеем Беловым, а Гагарина ее нагло украла.

«Я иду в суд не ради своих прав, а ради прав Цоя», — говорила тогда Кормухина, утверждая, что всегда говорит зрителям про Виктора Цоя, прежде чем начать петь «Кукушку». «Та сторона (Гагарина) никогда не упоминает о Цое», — подчеркивала певица.

Доказывая свою правоту, Гагарина опубликовала официальное письмо сына Виктора Цоя — Александра, где сообщалось о предоставлении права на исполнение песни «Кукушка». Но это не значит, что право на аранжировку  присудят ей. Решение по иску Кормухиной до сих пор не вынесено.

Кроме уже скандально известных Кормухиной и Гагариной «Кукушку» перепели Земфира, Би-2, семилетняя участница шоу «Голос» Ярослава Дегтярева.

Среди других произведений Цоя у современных музыкантов не менее популярна песня «Перемен!». Первый известный кавер на нее записала в 2000 году группа «Мультфильмы». Потом были «Звери», Dino MC 47, С.К.А.Й и даже Надежда Кадышева. А «Восьмиклассница» в исполнении Ильи Лагутенко («Мумий Тролль») приобрела не меньшую популярность, чем авторский вариант.

Есть на первый взгляд и нелепые перепевки Цоя — например «Звезда по имени солнце» в исполнении «Бурановских бабушек». Но это лишь доказывает, что Цой, хоть и по своему, интересен и дорог всем и каждому.

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