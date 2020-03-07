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Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987 instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина опубликовала официальное письмо сына Виктора Цоя — Александра, где сообщается о предоставлении права на исполнение песни «Кукушка», тем самым Гагарина намекнула на невозможность запрета на исполнение композиции со стороны Ольги Кормухиной.

Скандал между Кормухиной и Гагариной разыгрался осенью 2019 года. Ольга Кормухина обратилась в суд с просьбой запретить Гагариной исполнять песню Виктора Цоя «Кукушка» с аранжировкой, права на которую, якобы принадлежат ей и композитору Алексею Белову. Истицу возмутило также то, что в своих выступлениях Гагарина не отмечает, что поет песню Цоя, проявляя неуважение к легенде.

В официальном письме Александра Цоя к Гагариной говорится, что права на песню «Кукушка» на три четвертых доли принадлежат ему. Цой сообщил, что ни Кормухина, ни Белов ранее не просили у представителей семьи Цоя разрешения на аранжировку песни.

«Певица Гагарина П.С. на законных основания исполняет производное музыкальное произведение, созданное Меладзе Константином Шотовичем: "Кукушка" (авторы музыки — Цой В.Р., Каспарян Ю.Д., Тихомиров И.Р., Гурьянов Г.К., Меладзе К.Ш.)», — говорится в письме.

Самые известные каверы «Кукушки» Цоя

Полина Гагарина написала в Instagram, что этот документ позволил ей расслабиться и успокоиться, поскольку она была очень расстроена скандалом вокруг «Кукушки». «Я благодарю всех, кто помогает восстановить справедливость в деле "Кукушки"» и счастлива, что исполняю одну из моих любимых, больших и великих песен», — написала Гагарина.

Тем временем судебное решение об авторстве на аранжировку «Кукушки» Ольги Кормухиной еще не вынесено.


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