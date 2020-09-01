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Загитова будет вести шоу «Ледниковый период»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/teamzagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период». Официальных подтверждений пока нет, поэтому не ясно, как фигуристка собирается совмещать работу на ТВ и соревновательный сезон.

О том, что Загитова будет участвовать в шоу, написали Sport24 и «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники. С фигуристкой вели долгие переговоры, которые осложнялись неясностью, собирается ли спортсменка возобновить соревновательную карьеру. Но работа в проекте занимает четыре дня в месяц, и совмещать ее со спортом реально.

Загитова, выигравшая все главные соревнования в фигурном катании, объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. 30 августа ее зачислили на платное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Ожидается, что Загитова должна выступить на контрольных прокатах в Москве 12-13 сентября, после чего будет принято решение о ее дальнейших выступлениях в сезоне.

Шоу Первого канала «Ледниковый период» вышло в 2007 году. Этот сезон будет седьмым взрослым. Ведущими шоу в разные годы были Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева и Алексей Ягудин.

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Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

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Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..

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Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.