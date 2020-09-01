Загитова будет вести шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период». Официальных подтверждений пока нет, поэтому не ясно, как фигуристка собирается совмещать работу на ТВ и соревновательный сезон.
О том, что Загитова будет участвовать в шоу, написали Sport24 и «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники. С фигуристкой вели долгие переговоры, которые осложнялись неясностью, собирается ли спортсменка возобновить соревновательную карьеру. Но работа в проекте занимает четыре дня в месяц, и совмещать ее со спортом реально.
Загитова, выигравшая все главные соревнования в фигурном катании, объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. 30 августа ее зачислили на платное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Ожидается, что Загитова должна выступить на контрольных прокатах в Москве 12-13 сентября, после чего будет принято решение о ее дальнейших выступлениях в сезоне.
Шоу Первого канала «Ледниковый период» вышло в 2007 году. Этот сезон будет седьмым взрослым. Ведущими шоу в разные годы были Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева и Алексей Ягудин.
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