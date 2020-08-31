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Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках

Источник:
РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь взял автомат в руки и прошелся с ним, когда тысячи протестующих пришли ко Дворцу независимости, чтобы «поздравить» его с днем рождения.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, прислала РИА Новости его снимок.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого» позже уточнил обстоятельства съемки. «Фото было сделано около 16.00 (по местному времени). В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении.

Очередная акция протеста прошла в Минске в воскресенье днем. Многие тысячи протестующих пришли к зданию Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии. В этот день, 30 августа Лукашенко отметил свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет.

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Эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер сообщил, что белорусский президент держал в своих укороченный автомат АКС-74У. «Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Все очень брутально», — пояснил он.

Неделю назад Лукашенко уже появлялся с оружием в руках. В минувшее воскресенье СМИ опубликовали видео, как он на вертолете облетел улицы, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они «как крысы разбежались». В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках. Его сопровождал 15-летний вооруженный сын Николай.

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Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

лачинов

Не вышло праведника? Придется поработать мученником. Политика - игра жесткая.