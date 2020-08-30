Эксперт рассказала, как правильно есть орехи

Орехи для того, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, , перед употреблением нужно активировать, рассказала нутрициолог, руководитель студии Green me Татьяна Скирда.

Орехи – источник растительного белка и полезных жиров. Однако этот продукт не принесет вам никакой пользы, если вы просто достанете его из пакета и съедите в сухом виде, рассказала Татьяна Скирда. В интервью радио Sputnik нутрициолог объяснила, что нужно активировать орехи.

«В любом семени, в любом орехе обязательно присутствует фитиновая кислота. Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка – всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%. У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета», — сказала нутрициолог.

Есть три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи. «Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ — вымачивание. Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения», – пояснила Скирда.