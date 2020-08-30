НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Эксперт рассказала, как правильно есть орехи

Источник:
Sibnet.ru
243 1
Фото: Kovbaskina / CC0

Орехи для того, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, , перед употреблением нужно активировать, рассказала нутрициолог, руководитель студии Green me Татьяна Скирда.

Орехи – источник растительного белка и полезных жиров. Однако этот продукт не принесет вам никакой пользы, если вы просто достанете его из пакета и съедите в сухом виде, рассказала Татьяна Скирда. В интервью радио Sputnik нутрициолог объяснила, что нужно активировать орехи.

«В любом семени, в любом орехе обязательно присутствует фитиновая кислота. Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка – всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%. У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета», — сказала нутрициолог.

Есть три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи. «Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ — вымачивание. Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения», – пояснила Скирда.

Еще по теме
KFC отказалась от знаменитого слогана из-за коронавируса
Искусственный мед: чем хуже натурального?
Эксперт рассказала о преувеличенной пользе растительного молока
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семь человек пострадали при ДТП со «скорой» в Приангарье
Сибирь 30.08.2020 13:07
Обгон на трассе в Новосибирской области завершился больницей
Сибирь 29.08.2020 20:59
Пенсионер в Кузбассе устроил стрельбу по соседям
Сибирь 29.08.2020 16:59
Легковушка в Новосибирске протаранила жилой дом
Сибирь 29.08.2020 15:26
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
19791
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
16581
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
3918
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3233
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

лачинов

Не вышло праведника? Придется поработать мученником. Политика - игра жесткая.