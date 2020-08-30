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Индия отказалась от совместных военных учений с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Индия отказалась от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России, сообщил представитель индийского военного ведомства.

Ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, в том числе логистических, Индия решила в этом году не отправлять контингент на учения «Кавказ-2020», приводит ТАСС текст заявления.

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.

На текущей неделе телеканал NDTV со ссылкой также на военные источники сообщал, что более 200 индийских военнослужащих, представляющих все три вида Вооруженных сил Индии, готовы участвовать в предстоящих в сентябре в России международных учениях "Кавказ-2020". Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих индийских сухопутных войск, 40 представителей индийских ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

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