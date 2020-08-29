Пенсионер в Кузбассе устроил стрельбу по соседям

Пенсионер в городе Топки Кемеровской области открыл огонь из ружья по соседям, в результате бытового конфликта погиб 38-летний мужчина, 14-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

Мужчина в результате стрельбы погиб на месте, на 72-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Он задержан, в настоящее время с подозреваемым работает следователь.

По версии следствия, у семьи потерпевшего был давний конфликт с соседями. Пенсионер спрятал охотничье ружье под одеждой и подошел к дому соседей. Он увидел хозяйку, с которой у него началась словесная ссора, затем он ударил ее.

Женщина закричала и попросила сына, который находился рядом, позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время сосед несколько раз выстрелил из ружья. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.