Корейские авто стали популярнее отечественных машин

Автомобили корейских компания обогнали по продажам и доле на рынке российские машины, сообщило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

За первые семь месяцев этого года, по данным «Автостат Инфо», в России было продано 187 885 корейских машин и 164 005 российских машин, таким образом на долю «корейцев» пришлось 25,4% всего авторынка РФ, а отечественные авто заняли 22%.

Третье место по популярности — у японских автомобилей (137 519 авто, или 18,6% рынка). Затем следует машины немецких и французских брендов. Во всех выше названных сегментах зафиксирован спад продаж. Рост показали чешские и китайские машины.

С января по июль 2020 года в России было продано 740 829 машин. Это на 13% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2019 года.