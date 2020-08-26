НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Корейские авто стали популярнее отечественных машин

Источник:
Sibnet.ru
165 1
Фото: © pixabay.com

Автомобили корейских компания обогнали по продажам и доле на рынке российские машины, сообщило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

За первые семь месяцев этого года, по данным «Автостат Инфо», в России было продано 187 885 корейских машин и 164 005 российских машин, таким образом на долю «корейцев» пришлось 25,4% всего авторынка РФ, а отечественные авто заняли 22%.

Третье место по популярности — у японских автомобилей (137 519 авто, или 18,6% рынка). Затем следует машины немецких и французских брендов. Во всех выше названных сегментах зафиксирован спад продаж. Рост показали чешские и китайские машины.

С января по июль 2020 года в России было продано 740 829 машин. Это на 13% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2019 года.

Еще по теме
Datsun отзовет 80% автомобилей в России
Многодетным семьям предложили выдать бесплатные авто
АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой Lada
Минимальная цена электромобиля Zetta выросла на 100 тыс. рублей
смотреть все
Авто #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Байдену предрекли смерть до инаугурации
•
Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников
•
Корейские авто стали популярнее отечественных машин
•
Военные предложили вооружить «Армату» сверхмощной пушкой
Подробности
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Нового опасного паразита нашли в России
Сибирь 26.08.2020 17:02
Детсады в Иркутской области откроют в середине сентября
Сибирь 26.08.2020 15:07
Девушка из Красноярска выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»
Сибирь 26.08.2020 14:43
Москвичка упала в расщелину в горах Алтая
Сибирь 26.08.2020 14:05
Самое популярное
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
5670
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
3694
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
3546
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
3187
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байдену предрекли смерть до инаугурации
•
Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников
•
Корейские авто стали популярнее отечественных машин
•
Военные предложили вооружить «Армату» сверхмощной пушкой
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Алексей Навальный покинул Россию
47
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter