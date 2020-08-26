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МВД задумалось над созданием реестра участников АУЕ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН России по Новосибисркой области

Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания единой информационной базы участников движения АУЕ (запрещено в России), сообщил врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», — приводит РИА Новости слова Кравчук, сказанные им в ответ на вопрос о возможности создания объединенной базы участников запрещенного движения.

Он пояснил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет какой-то объединенной статистики по подросткам, которые вовлечены в АУЕ. Это связано с тем, что решение о запрете движения принято лишь недавно.

Верховный суд России запретил движение АУЕ, которое Генпрокуратура определила как «международное общественное движение» «Арестантское уголовное единство» (другие варианты названия – «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство»), на прошлой неделе.

О необходимости более активной борьбы с АУЕ и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.

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