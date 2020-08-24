Раскрыт срок принятия на вооружение танка «Армата»

Танк Т-14 «Армата» будет принят Минобороны на вооружение в конце этого — начале следующего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье.

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего — в начале следующего года», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Министр отметил, что экспортных заявок на танк много. «Конечно же, заказчики смотрят, отслеживают, как машина испытывается, и рассчитывают на скорейшее завершение», — сказал он.

Мантуров добавил, что на экспортный вариант истребителя Су-57 также есть много заявок, но первоначальной задачей является обеспечение российской армии.