НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Адвокат Ефремова посчитал причиной аварии хакерскую атаку

Источник:
Sibnet.ru
437 7
Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предоставил суду, рассматривающему дело о смертельном ДТП в центре Москвы, отзыв на автотехническую экспертизу, в котором указано, что не был раскрыт вопрос о влиянии хакерской атаки на управление автомобилем артиста.

В документе указывалось, что в экспертизе не исследована возможность подбрасывания отравляющих веществ через систему кондиционирования и ослепления водителя лазером, передает РИА Новости.

Экспертное мнение приобщили к материалам дела, после чего судья допросила специалиста, написавшего его. Тот на вопрос, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, сослался на интернет.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Михаила Ефремова выписали из больницы
Медики подтвердили инсульт у Ефремова
Ефремов попал в реанимацию с инсультом
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль посчитал «лишней» военную помощь Белоруссии
•
Кудрин озвучил Путину сумму бюджетных нарушений
•
Изучен реальный механизм заражения коронавирусом
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Иркутской области отчитался о доходах
Сибирь 19.08.2020 17:53
Столетний водовод в кузбасской Тайге заменили
Сибирь 19.08.2020 15:22
Фитнес-клубы в Новосибирске хотят открыть 24 августа
Сибирь 19.08.2020 14:25
Более 80 человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара
Сибирь 19.08.2020 14:22
Самое популярное
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3037
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2881
Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко
2849
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
2741
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль посчитал «лишней» военную помощь Белоруссии
•
Кудрин озвучил Путину сумму бюджетных нарушений
•
Изучен реальный механизм заражения коронавирусом
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Я думаю, процент явно занижен. Страшно подумать, сколько россиян мечтает избить своё начальство.... 😀Тут...

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

all busy

Этот изменник Родине еще имеет наглость что-то вякать ? Трибунал по тебе, козел, плачет и расстрел на...

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.

Удавиков

Продажа земель и предприятий в личную собственность запада, ты в своём уме?Опыт России и Украины видимо...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter