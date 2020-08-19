Адвокат Ефремова посчитал причиной аварии хакерскую атаку

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предоставил суду, рассматривающему дело о смертельном ДТП в центре Москвы, отзыв на автотехническую экспертизу, в котором указано, что не был раскрыт вопрос о влиянии хакерской атаки на управление автомобилем артиста.

В документе указывалось, что в экспертизе не исследована возможность подбрасывания отравляющих веществ через систему кондиционирования и ослепления водителя лазером, передает РИА Новости.

Экспертное мнение приобщили к материалам дела, после чего судья допросила специалиста, написавшего его. Тот на вопрос, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, сослался на интернет.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.