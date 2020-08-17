Китай запретил импорт замороженных продуктов из-за коронавируса

Крупнейшие китайские провинции ввели запрет на импорт замороженного мяса, рыбы и морепродуктов из стран, где высок уровень заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение принято властями.

Тестирование продуктов на коронавирус началось в конце июня, пишет Financial Times. В результате частицы SARS-CoV-2 были найдены на замороженных продуктах из Бразилии и Эквадора.

Всего было зафиксировано десять таких эпизодов — вирус находился на упаковке, либо самом замороженном продукте. После этого было принято решение временно запретить импорт продовольствия из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

ВОЗ считает, что вирус практически не способен передаваться человеку с поверхности продукта. По мнению ряда ученых, положительный результат теста замороженных продуктов может объясняться оставшимся на них генетическим материалом мертвых вирусов.

Однако Китай намерен использовать любые средства, чтобы не допустить возвращения пандемии на территорию страны. КНР стала одной из первых стран, где распространение коронавирусной инфекции удалось полностью остановить.