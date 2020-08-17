Россиянам разрешили пораньше уходить с работы в день рождения

Верховный суд разрешил россиянам уходить с работы пораньше в день рождения, если в организации существует подобная традиция.

Такое решение суд вынес после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». Женщина утверждала, что в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она после обеда ушла с работы.

Работница поставила в известность об этом непосредственного руководителя, однако традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул.

Женщина подала жалобу в суд. Сначала ее требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили, но вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.

Точку в трудовом споре поставил Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Дело будет направлено на пересмотр.