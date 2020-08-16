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Эксперт рассказала о преувеличенной пользе растительного молока

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Растительное молоко, купленное в магазине, тоже может оказаться не таким уж безобидным, ведь при его производстве используются различные добавки, сказала нутрициолог (специалист по гигиене питания) Татьяна Скирда.

Какое бы растительное молоко вы ни выбрали — кокосовое, ореховое, соевое, рисовое, овсяное, — молоком это можно назвать условно. Такой напиток по вкусу и составу сильно отличается от коровьего молока. многие и переходят на эти заменители из-за непереносимости лактозы.

Но растительное молоко, купленное в магазине, тоже может оказаться не таким уж безобидным, ведь при его производстве используются различные добавки. «Если купить молоко — оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Приготовить дома его дома не так уж сложно. Нужно смешать все необходимые ингредиенты, измельчить их в блендере, а затем профильтровать любым способом. Лучше всего начать с орехового молока, считает нутрициолог.

«У него, правда, есть противопоказания: если у людей аллергия на орехи, то будет непереносимость и такого молока. Если правильно приготовить ореховое молоко дома, предварительно вымочив орехи, чтобы удалить фитиновую кислоту, чтобы лучше усваивалось, то это просто замечательный напиток. В нем огромное количество белка, аминокислот, витаминов», — пояснила Скирда.

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